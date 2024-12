Bayer Leverkusen : énorme rebondissement dans l’avenir de Florian Wirtz

La presse internationale l’annonçait l’été dernier à Liverpool, au Bayern Munich ou au Real Madrid. Ce qu’avait formellement rejeté le patron de Leverkusen, Fernando Carro, martelant dès le mois d’avril que Florian Wirtz resterait au club pour au moins une saison de plus. Une saison pour confirmer, et reconfirmer qu’il était un joueur de premier plan, destiné à jouer les premiers rôles chez les plus grands clubs d’Europe.

Depuis le mois d’août, l’Allemand de 21 ans poursuit sur les mêmes bases affamées que l’an passé, et même sur la plus prestigieuse des scènes, celle de la Ligue des Champions, qu’il découvre pour la première fois de sa carrière. D’ailleurs, ses 5 buts en C1, couplées à sa passe décisive contre Salzbourg, disent beaucoup de sa capacité à répondre sans cesse aux nouvelles exigences liées à son statut. On se disait que cette année à Leverkusen serait aussi une dernière façon de clore, avec ses coéquipiers et son entraîneur, le très courtisé Xabi Alonso, une histoire exceptionnelle qui n’avait rien d’un «one shot». Mais visiblement, sa 6e saison à Leverkusen pourrait ne pas être le terminus.

Il est plus proche de rester que de partir

Ce dimanche, le média Kicker se fait l’écho d’une grosse information sur l’avenir de Florian Wirtz. D’après le bi-hebdomadaire allemand, le joueur né en 2003 aurait de grandes chances de prolonger son bail avec son club formateur, où il est actuellement lié jusqu’en 2027. Kicker évoque même la possibilité que le joueur ait déjà posé sa signature sur son futur contrat. Les dirigeants de Leverkusen le savent pertinemment : ils ne retrouveront pas son équivalent, et le joueur, lui, n’a pas non plus l’air d’être alerté sur son avenir, puisqu’on le rappelle, il n’a que 21 ans.

Toujours selon Kicker, le Bayern Munich, l’un des prétendants du joueur, n’aurait de toute façon par la surface financière pour réaliser un coup à 150 millions d’euros cet été, en plus d’un salaire supérieur à 20 millions d’euros. Les joueurs de Leverkusen auraient également exprimé leur désir de poursuivre pour une saison de plus ensemble, sans que l’on sache si ce sera vraiment le cas pour Xabi Alonso, ardemment courtisé. Pour le champion d’Allemagne en titre, l’idée serait en tout cas de vendre Wirtz à l’été 2026. Et lui offrir une juteuse revalorisation salariale cette saison ne devrait pas être un problème.