Real Madrid - PSG : les compositions probables

C’est le grand soir. Quatre ans après, le Paris Saint-Germain joue à nouveau sa place en quart de finale de la Ligue des Champions. Mais cette fois, les Rouge-et-Bleu partent avec une petite longueur d’avance grâce à leur succès à domicile il y a trois semaines (1-0). Néanmoins, la bataille promet d’être âpre. La règle du but inscrit à l’extérieur ne compte plus et les Merengues espèrent un Bernabéu en feu pour les aider à renverser la bande de Kylian Mbappé.

Côté composition, Carlo Ancelotti devra faire sans Ferland Mendy ni Casemiro, tous les deux suspendus. Pour le reste, l’Italien ne devrait pas réserver de grosses surprises par rapport au 11 qui a débuté à Paris. Thibaut Courtois gardera les cages. Dani Carvajal, Eder Militão et David Alaba seront accompagnés en défense par Nacho qui remplacerait donc Mendy. Au milieu, c’est Federico Valverde qui compenserait l’absence de Casemiro. À ses côtés, du classique avec Luka Modric et Toni Kroos. Touché physiquement, l’Allemand devrait pouvoir tenir sa place. En attaque, pas de changements annoncés. Madrid alignerait son trio Asensio-Vinicius Jr-Benzema.

Pas de grosses surprises attendues

Côté parisien, le coup reçu par Kylian Mbappé avant-hier a mis tout le PSG en état d’alerte. Au final, les Rouge-et-Bleu compteront plusieurs absents (Sergio Ramos, Ander Herrera), mais le kid de Bondy sera bien là. À vrai dire, peu de changements sont attendus coté francilien. Comme à l’aller, Gigio Donnarumma garderait le but. Une décision qui, si elle se confirme, pourrait marquer un tournant dans le duel avec Keylor Navas.

Un temps incertain, Achraf Hakimi devrait bien tenir sa place et composerait une défense type avec Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Titulaire à l’aller, Leandro Paredes devrait, en revanche, céder sa place à Idrissa Gueye. Le Sénégalais serait associé à Marco Verratti et Danilo Pereira. Enfin, Paris tentera de forcer le verrou madrilène avec son trio magique Mbappé-Messi-Neymar.

