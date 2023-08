Dossier Mbappé : Laurent Nicollin comprend l’attitude de Nasser Al-Khelaïfi

Invité à réagir sur la polémique Kylian Mbappé qui enflamme actuellement le Paris Saint-Germain, Laurent Nicollin, président de Montpellier, n’a pas souhaité prendre position. Malgré tout, le dirigeant héraultais a avoué comprendre l’attitude de Nasser Al-Khelaïfi. «C’est bien pour le football français si Kylian Mbappé reste en France. Après, si le PSG estime qu’il est floué et qu’il doit vendre son joueur… Je n’ai pas de jugement sur les attitudes des uns ou des autres. On verra fin août ou début septembre quand ça sera fini. Je pense qu’il réintégrera l’effectif professionnel fin août. Après, est-ce qu’il jouera ou ne jouera pas ? Je n’en sais rien».

La suite après cette publicité

Et d’ajouter pour RMC Sport : «il y a eu un signal fort envoyé par Nasser. S’il envoie ce signal fort, c’est qu’il doit se sentir trahi et floué quelque part. On ne peut pas le critiquer à longueur de saison en disant que ce n’est pas un président qui impose et là… S’il impose quelque chose, c’est qu’il estime qu’il doit le faire pour l’intérêt de son club».