OM-PSG : les Marseillais chassent la terreur Kylian Mbappé

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’apprête à rencontre le Paris Saint-Germain dans un Stade Vélodrome qui va dépasser son record d’affluence. En plus de cela, les hommes d’Igor Tudor pourraient revenir à deux petits points de la première place et donc du PSG en cas de victoire sur son ennemi juré.

L’historique des confrontations ne plaide pas franchement en la faveur des Olympiens, mais la victoire, il y a trois semaines en Coupe de France (2-1) et l’état global du Paris SG ont réussi à faire changer l’espoir de camp. Mais, Christophe Galtier, s’il doit compter sur l’absence de Neymar sur blessure, pourra compter sur le retour de Kylian Mbappé pour cette rencontre.

Ce qui n’est pas une mince affaire. Car l’OM l’a emporté en Coupe de France et en 2020 au Parc des Princes et par deux fois le natif de Bondy n’était pas là. Forcément, lors de ce vendredi, en conférence de presse, il a été question de l’attaquant international français. Nuno Tavares, le premier passé, a semblé s’en moquer.

Tavares s’en moque

« On ne pense pas à un joueur en particulier sur le terrain. On veut faire ce qu’on fait d’habitude, on pense à notre match. Mbappé va jouer, mais nous, on a Alexis, on a Malinovskyi. On se moque de savoir si Mbappé va jouer ou non, on est focus sur nous. À propos de la vitesse, la course est un peu différente selon que le joueur est rapide ou non, mais on va essayer de faire notre jeu », a commenté le Portugais.

C’est un état d’esprit plutôt partagé par son entraîneur, Igor Tudor : « évidemment, c’est un danger en plus, surtout en ce qui concerne la prise d’espace. Les joueurs se compensent dans leur équipe. On va essayer de stopper leurs points forts et nous, montrer nos forces et points forts en attaque ». L’OM n’a donc pas spécialement prévu de plan anti-Mbappé. On verra dimanche soir, aux alentours de 23h si cela a été payant…

