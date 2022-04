Ligue 1 : Lyon bat Angers grâce à Tetê et se relance avant West Ham

Après le traditionnel multiplex de 15 heures, l'Olympique Lyonnais accueillait l'Angers SCO au Groupama Stadium ce dimanche après-midi dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Après une qualification en quarts de finale de Ligue Europa et un match nul et vierge concédé à Reims avant la trêve, les Gones avaient l'occasion de se rapprocher des places européennes, à neuf points du cinquième Nice. Pour cela, il fallait aller chercher la victoire face à des Scoïstes relancés après leur succès face à Brest, précédée de sept défaites de rang. L'entraîneur angevin Gérald Baticle alignait donc le même onze titularisé en Bretagne avec Boufal en compagnie de Bahoken en attaque. De l'autre côté, Peter Bosz faisait confiance à Jérôme Boateng, de retour de blessure, aux côtés de Castello Lukeba, tandis quie Thiago Mendes retrouvait sa place au milieu de terrain.

Dans une première période rythmée, les Lyonnais se montraient volontaires et étouffants dans le camp adverse, dépassant les 80% de possession de balle durant le premier quart d'heure. Si Malo Gusto aurait pu surprendre Anthony Mandrea d'une reprise de volée surprenante (23e), Tanguy Ndombele trouvait finalement la faille dans l'axe de la défense sur une passe en première intention à Moussa Dembélé, qui ne se faisait pas prier pour fusiller le portier angevin et débloquer la marque pour les siens (1-0, 26e). Mais après l'ouverture du score, l'OL offrait quelques espaces aux Noir-et-Blanc, qui n'hésitaient pas à monter rapidement sur les ailes en contre-attaque. Sur un centre de Sofiane Boufal dans la surface, Mathias Pereira Lage voyait sa reprise presque acrobatique trouver le poteau gauche d'Anthony Lopes, qui se déployait bien quelques secondes plus tard face à Stéphane Bahoken (35e).

Un festival en seconde période

Si Gérald Baticle avait écopé d'un carton rouge à la mi-temps pour avoir protesté l'absence de penalty sur l'intervention limite de Malo Gusto sur Boufal, le coach angevin était témoin d'une bien meilleure prestation de la part de ses joueurs au retour des vestiaires. La preuve en était l'égalisation de Pereira Lage, profitant de la passivité adverse sur le centre de Souleymane Doumbia pour pousser le ballon dans les filets de Lopes. Et dans la foulée, Lucas Paqueta lance Dembélé d'une belle talonnade pour permettre au numéro 9 d'inscrire son 12e but et son deuxième doublé de la saison en championnat (2-1, 52e). Romain Faivre avait même l'opportunité de faire le break si Mandrea ne s'était pas couché à temps sur sa frappe à ras de terre (58e). Angers en profitait alors pour égaliser une deuxième fois grâce à son international marocain Boufal, qui contrôlait le centre de Thomas Mangani au second poteau avant de gagner son duel face au portier portugais (2-2, 59e).

Derrière, les Rhodaniens remettaient autant d'intensité qu'en début de rencontre pour aller chercher la victoire face à leur public. Peter Bosz apportait également du sang neuf sur le terrain, avec les entrées de Tino Kadewere et la recrue brésilienne Tetê, arrivé à Lyon en provenance du Shakhtar Donetsk. Et c'était le néo-Gone qui redonnait l'avantage au score à sa nouvelle formation d'un enroulé parfait pour tromper la vigilance de Mandrea (80e). Dans une fin de rencontre où les deux entraîneurs tentaient de faire entrer des joueurs frais pour tenir ce résultat ou revenir au score, M. Wattelier envoyait les 22 acteurs au vestiaire, synonyme de victoire pour l'Olympique Lyonnais (3-2). Un succès qui permet aux locaux de revenir à deux points de la sixième place et de se relancer dans une possible course à l'Europe. Angers retombe dans ses travers et concède un huitième revers sur ses neuf derniers matches, le reléguant à la 14e place au classement, à seulement quatre points des équipes luttant pour le maintien (Lorient et Clermont).