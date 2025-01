Tottenham va signer un espoir tchèque

Depuis le début de saison, Tottenham est en proie au doute. Miné par plusieurs blessures, Ange Postecoglou ne trouve plus la recette qui avait permis aux siens de briller de manière séquencée l’an passé. Ayant des problèmes défensifs à cause de nombreuses absences importantes (Van de Ven, Udogie), le club londonien est également impacté par l’absence de Guglielmo Vicario dans ses buts. Pour pallier ce problème, l’actuel onzième de PL va recruter le portier du Slavia Prague Antonin Kinsky dans les prochaines heures.

Selon The Athletic, l’opération devrait avoisiner les 15 millions d’euros, hors bonus. Le portier de 21 ans va s’engager pour 5 ans et demi, et concurrencer Fraser Forster en l’absence de Vicario, absent donc. Le gardien a été appelé pour la première fois avec la Tchéquie en octobre dernier mais il ne compte encore aucune sélection pour le moment.