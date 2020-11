Fulham, PSG : les révélations d'Alphonse Areola sur ses choix et son avenir

Après une saison 2019-2020 passée en prêt au Real Madrid, Alphonse Areola n'est pas revenu au Paris Saint-Germain. Barré par la concurrence (Keylor Navas, Sergio Rico), le gardien français a cette fois-ci été prêté de l'autre côté de la Manche, en Premier League, plus précisément à Fulham. Titulaire indiscutable dans les cages de Cottagers, le portier de 27 ans vit un début de saison compliqué, avec 15 buts encaissés et une 18e place de son équipe. Mais au moins, là-bas, le principal concerné joue.

Lors d'un entretien accordé à Canal +, Alphonse Areola est revenu sur son choix. Et ce dernier a surtout expliqué pourquoi il n'avait pas poursuivi sa carrière au Stade Rennais, très intéressé cet été : «il y a eu des discussions, mais cela n'a pas été clair. A un moment donné, il fallait que je sois humble et que je reparte de derrière pour pouvoir mieux rebondir. C'est certain qu'en venant de Madrid et du PSG, j'ai eu des opportunités du même calibre, mais moi j'avais besoin que ce soit clair dès le début, que l'on me dise 'tu joues, c'est toi dans les buts'.» *

«Tant que je suis sous contrat, ce n'est pas fini»

Avec seulement treize apparitions toutes compétitions confondues lors du précédent exercice avec les Merengues, le Parisien de naissance avait tout simplement besoin de rejouer, régulièrement. Et c'est aussi pour ça qu'il n'est pas revenu au sein du club de la capitale. «Non, ce n'était pas du tout envisageable (de revenir en tant que numéro 2, ndlr), je l'ai vécu au Real Madrid, mais c'était le Real Madrid», a poursuivi Areola. Mais alors que va faire le Français à l'issue de la saison.

Prêté pour l'ensemble de cette saison 2020-2021, Alphonse Areola pourrait rester à Fulham, qui bénéficie d'une option d'achat. Mais de son côté, le champion du Monde n'a pas totalement fait une croix sur le Paris Saint-Germain : «je suis parti, je reviens, je repars, c'est pour pouvoir mieux m'exprimer. Tant que je suis sous contrat, ce n'est pas fini, je suis là. » Rendez-vous donc en juin prochain.