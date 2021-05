CdF, PSG : la réaction à chaud de Moise Kean

Auteur du penalty qui envoie le Paris SG en finale de Coupe de France face à Montpellier (2-2, 5 t. a. b. à 6), Moise Kean avait le sentiment du devoir accompli au micro d'Eurosport 2.

La suite après cette publicité

«On a joué un très bon match, effectué bon pressing. L’équipe était confiante. Aux tirs au but, on était aussi en confiance, c’était bien», a lancé l'Italien, heureux de continuer à progresser dans la capitale aux côtés de grands joueurs comme Kylian Mbappé et Neymar.