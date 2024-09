L1, L2 : les clubs français vont devoir faire de la pub pour le Qatar !

La LFP a conclu un deal de sponsoring particulier avec le Qatar. À travers l’acquisition des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2, l’État du Golfe a versé 20 millions d’euros, en plus des 80 millions initiaux, pour faire la publicité de "Qatar Tourism". C’est en tout cas ce que révèle le procès-verbal du conseil d’administration de la LFP, paru pour dévoiler les détails du deal. À travers cet accord, l’organisation qatarie est devenue sponsor de tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.

Les clubs pourront refuser de promouvoir l’organe de tourisme du Qatar, mais devront quoi qu’il arrive faire la promotion de BeIN Sports ou de toute autre marque détenue par le pays à la tête du Paris Saint-Germain. Selon le document de la LFP, la répartition des 20 millions d’euros versés par le Qatar, sera de 81 % pour la L1 et 19% pour la L2, après distribution des parts dues à la FFF, à CVC et à l’UNFP. 16,4 millions d’euros du deal seront donc pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Ce qui fait environ 730.000 euros par club de Ligue 1 et 170.000 euros par club de Ligue 2.