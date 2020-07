LOSC : Christophe Galtier confirme pour Burak Yilmaz

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse, l'entraîneur du LOSC Christophe Galtier s'est penché sur le mercato des Dogues. Ce jeudi, la presse turque annonçait qu'un accord avait été trouvé entre le club nordiste et Besiktas pour un transfert de Burak Yilmaz (35 ans). Auteur de quatorze réalisations dans le championnat turc cette saison, l'attaquant n'a pas encore terminé sa saison avec son club. Mais ce dernier se trouve bien dans les petits papiers du LOSC pour cet été.

« Burak Yilmaz, le club s'intéresse à lui, je confirme, est-ce qu'il va venir ? Il y a encore beaucoup de chemin. Après le départ de Loïc Rémy, on cherchait un joueur d'expérience, et Yilmaz est un joueur d'expérience. Il ressemble beaucoup à José Fonte au niveau du professionnalisme, de l'état d'esprit... Le projet a l'air de l'intéresser, c'est un profil que Luis m'a présenté et qui m'intéresse. Si Yilmaz venait à nous rejoindre il y aura d'autres arrivées à ce poste là, » a ainsi confirmé le technicien lillois. Les supporters nordistes peuvent donc s'attendre à voir débarquer des recrues dans les prochains jours...