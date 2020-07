LOSC : ça brûle pour Burak Yilmaz !

Même si Loïc Rémy s'est fait recaler de Benevento après la visite médicale et les tests physiques de rigueur, il ne reviendra pas du côté du Lille Olympique Sporting Club. Pour Victor Osimhen, pour le moment, il est toujours un Dogue, mais son transfert du côté du Napoli ne devrait plus vraiment tarder. Ainsi, Christophe Galtier perd deux de ses attaquants de pointe cet été. Vous vous en doutez, Luis Campos, le conseiller du président, sait déjà comment les remplacer.

La suite après cette publicité

Ainsi, depuis de longues semaines, on sait que les Lillois veulent frapper fort en engageant le Canadien de La Gantoise, Jonathan David (20 ans). Pour cela, il faudra débourser, au bas mot, au moins 25 millions d'euros, ce qui est dans les cordes du LOSC. « Pour Jonathan David, c'est un joueur qui nous intéresse, qui rentre plus que bien dans le type de projet qu'on a. J'ai lu qu'il est lui aussi intéressé. Après, cela reste des négociations », a d'ailleurs confirmé Gérard Lopez récemment.

Un accord sur un contrat de deux ans

Même si les Lillois ne joueront pas la Ligue des Champions la saison prochaine, ils seront bien européens puisqu'avec leur quatrième place, ils se retrouvent en Ligue Europa. Il faudra donc construire un effectif cohérent et amener aussi un peu d'expérience dans cette formation jeune, d'autant que Jonathan David, s'il est attaquant, n'est pas vraiment un buteur. Par conséquent, le club nordiste regarde aussi vers d'autres éléments.

La presse turque révélait il y a quelques jours que les Lillois étaient très intéressés par Burak Yilmaz, l'attaquant de Besiktas de 35 ans. L'international turc (59 sélections, 24 buts) a tout de la bonne pioche puisqu'il est libre dans un an et qu'il a mis quelques buts récemment (14 en 26 journées cette saison). Il pourrait même s'en aller libre. Mais les joueurs ont encore avancé. En Turquie, dans des médias comme A Spor, que le joueur et le LOSC étaient d'accord pour un contrat de deux ans. Il faudra probablement discuter quand même avec le club turc, ce que feraient déjà Lecce et la Fiorentina. Mais le LOSC semble avoir une longueur d'avance et pourrait le faire venir très rapidement en Ligue 1.