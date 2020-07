Le LOSC s'attaque à Burak Yilmaz !

La suite après cette publicité

Tous les voyants sont au vert. Hier, le LOSC a reçu une bonne nouvelle puisque la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a validé ses comptes. Les Dogues, qui comptent notamment sur les ventes de Gabriel et Victor Osimhen, vont pouvoir respirer. Ils vont aussi pouvoir avancer concrètement sur le mercato. Un mercato où ils devront, entre autres, se renforcer offensivement. Car en plus du départ d'Osimhen, a priori pour Naples, les pensionnaires du stade Pierre-Mauroy vont devoir compenser la perte de Loïc Rémy. À la surprise générale, le footballeur âgé de 33 ans a refusé la proposition de prolongation du LOSC (deux années de contrat), lui qui était en fin de bail en juin 2020.

Les Nordistes ne s'attendaient pas à ce départ et vont ainsi devoir s'activer pour mettre la main sur un élément expérimenté. C'est en tout cas le profil recherché par Lille, qui a besoin de joueurs plus âgés pour encadrer sa jeunesse triomphante. Ainsi, France Football révélait il y a quelques jours que la piste menant à Islam Slimani (32 ans) était suivie. Prêté avec succès à l'AS Monaco la saison dernière, l'international algérien a montré qu'il avait toutes les qualités pour s'imposer en France, lui qui a été buteur comme passeur. Mais il n'a pas été conservé par les Monégasques et Leicester, le club auquel il appartient, souhaite le vendre. Un prix de 10 millions d'euros a été fixé pour le joueur en fin de contrat en 2021.

Si les Lillois sont visiblement intéressés, ils suivent aussi d'autres joueurs, moins onéreux. Et à en croire la presse turque, c'est du côté d'Istanbul que le LOSC pourrait bien trouver son bonheur puisque le club présidé par Gérard Lopez serait séduit par Burak Yilmaz. Âgé de 35 ans, ce dernier défend les couleurs de Besiktas. Un club avec lequel l'international turc (59 sélections, 24 buts) a marqué 14 buts en 26 apparitions toutes compétitions confondues cette saison 2019-2020. Sous contrat jusqu'en 2021, il pourrait même arriver gratuitement puisque son club connaît des difficultés à payer les salaires. Un dossier qui serait bien avancé puisque Luis Campos se serait déjà rendu sur place afin de discuter. La suite au prochain épisode...