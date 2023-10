Luis Enrique dort toujours au centre d’entrainement du PSG

La suite après cette publicité

Tombeur du Borussia Dortmund (2-0) en ouverture, le Paris Saint-Germain tentera d’ajouter un second succès en Ligue des Champions à son actif dans le cadre de son déplacement à Newcastle. 26 ans après avoir affronté les Magpies comme joueur, Luis Enrique va retrouver le nord de l’Angleterre et l’ambiance chaude de St James’ Park dans la peau d’un entraîneur. Et c’est avec une grande sérénité que le technicien ibère s’apprête à traverser la Manche. Débarqué cet été pour succéder à Christophe Galtier, le technicien espagnol est pour le moment ravi de ses premiers mois à Paris.

Ce mercredi, Le Parisien souligne que Luis Enrique a rapidement pris ses marques dans son nouvel environnement de travail. À son arrivée, l’ancien sélectionneur de la Roja a directement pris ses quartiers à Poissy, au nouveau Campus PSG. Alors que cette situation semblait temporaire, le quotidien régional rapporte que l’Espagnol, proche de la nature, n’a pas l’intention de quitter les Yvelines pour déménager à Paris contrairement à ses prédécesseurs. Pour autant, cette situation ne l’empêche pas de passer du temps avec sa famille et de rallier la capitale française dès qu’il le souhaite.