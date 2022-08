Philippe Keny signe à Istanbul Basaksehir

Malgré l'intérêt de plusieurs clubs européens, Philippe Keny (23 ans) s'est engagé avec le club turc du Basaksehir Istanbul. L'attaquant sénégalais avait fait sensation en deuxième division turque l'an passé avec le club de Bandirmaspor ou il avait enfilé les buts.

L'ancien joueur de Tours et de Châteauroux a donc privilégié le club stambouliote entraîné par la légende turque Emre Belozoglu et où évoluent également Mesut Ozil et Bertrand Traore. Le transfert a pu se réaliser grâce à l'intervention de l'influent agent en Superlig Mathieu Markaroglu.