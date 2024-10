Barça : Lamine Yamal frusté par ses prestations

Si Lamine Yamal devrait bientôt goûter à nouveau aux joies du football international sous les couleurs de l’Espagne durant cette trêve, ses dernières performances en Championnat lui laissent, quant à elles, un certain gout d’inachevé. Sorti à l’heure de jeu par son coach lors du match à Alaves (0-3), l’attaquant n’avait alors pas caché sa frustration. «Je suis très exigeant avec moi-même et c’est la ligne que je dois suivre pour jouer à 100 % tous les matchs» a-t-il expliqué au micro de Radio Nacional.

La suite après cette publicité

Le jeune joueur est également revenu sur son entraineur, Hansi Flick, qui l’avait interrogé à ce sujet après le match : «il m’a demandé pourquoi j’étais comme ça, si c’était à cause du remplacement ou à cause de mon jeu. J’aurais pu aider l’équipe, je lui ai dit que je serais à 100 % pour le prochain match. Il est très proche de tout le monde, de ceux qui jouent moins, des vétérans, il donne beaucoup de confiance et cela se voit dans l’équipe».