L’UNFP s’attaque à la FIFA sur l’arrêt Diarra

Ce lundi, la FIFA a annoncé la mise en place d’un « cadre temporaire » concernant la réglementation des transferts, à la suite de l’« arrêt Diarra ». Cependant, l’UNFP, le syndicat français des footballeurs professionnels, estime que, bien que certaines avancées aient été faites, ce cadre proposé par la FIFA continue de maintenir un système illégal.

«Sur de nombreux points, ces nouvelles règles demeurent contraires à l’arrêt de la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) et visent in fine à perpétuer un «système des transferts» fondamentalement illégal», inique le syndicat dans un communiqué. Et ajoute : « Il convient donc […] d’acter au plus vite le « Dialogue Social Européen » permettant de réguler une bonne fois pour toutes le marché du travail européen à l’intérieur de l’industrie du football ». Affaire à suivre.