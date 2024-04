OM : le communiqué cinglant des South Winners

La polémique ne dégonfle pas. Deux jours après la victoire du PSG face à l’OM au Vélodrome, le tifo des South Winners en l’honneur de l’humoriste Redouane Bougheraba continue de faire parler. Pablo Longoria n’aurait pas été mis au courant, ce qui l’a rendu furieux, alors que l’association de supporters affirme au contraire que le club avait bien été prévenu en amont. Après la sortie médiatique de Rachid Zeroual hier sur RMC, les South Winners ont directement pris la parole ce mardi soir pour dénoncer deux choses. D’abord l’hypocrisie de la direction de l’OM, et surtout le faite que les tribunes du Vélodrome reste un espace de liberté d’expression. «Depuis quand nous, les South Winners, devrions-nous nous justifier sur notre quotidien en tant que Marseillais et supporteurs de l’OM depuis 37 ans. Vouloir gérer nos vies? Notre tribune? Notre groupe et toutes ses composantes? Et donc, par déduction, vous voulez nous apprendre Marseille? Nous avons bien réalisé que vous ne nous aimez pas alors que nous vous avons accueilli à bras ouverts, mais vous en avez décidé autrement en nous imposant votre mentalité de merde» démarre ce communiqué cinglant.

La suite après cette publicité

«Nous n’avons d’ordres à recevoir de personne, d’autant plus que vous ne nous faites pas peur. Les donneurs de leçons camouflés derrière des faux comptes Twitter ou pas. Vous qui pensez être légitimes de juger nos actions dans le stade, pour détourner et communiquer de fausses informations, pour construire du buzz et déstabiliser notre club mais surtout attaquer notre groupe, commencez par la fermer et concentrez-vous sur votre lecture!» poursuit l’association avant de s’en prendre indirectement à Pablo Longoria. «S’il (Pape Diouf) était encore de ce monde, il serait réjoui à l’idée qu’un Marseillais hors-OM remplisse le Vélodrome le 22 juin même s’il n’avait pas été informé. Vous êtes ridicules et irrespectueux de porter ce sujet dans le débat public. Le seul droit que nous vous autorisons encore, c’est de fermer votre bouche. Que le bon dieu nous en soit témoin. Vous n’avez réussi qu’une seule chose c’est d’avoir détourné les esprits des plus faibles»