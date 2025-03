Lamine Yamal se confie sur son Ramadan

C’est un sujet qui revient sur le devant de la scène chaque saison : la gestion du ramadan par les joueurs musulmans. Au FC Barcelone, c’est la star de l’équipe de Hansi Flick qui est concernée : Lamine Yamal. Si Karim Benzema a souvent été connu pour particulièrement bien gérer cette période, le jeune gaucher semble lui aussi à l’aise, affichant toujours d’aussi belles performances depuis le mois de février.

Dans un entretien accordé à AS, le champion d’Europe 2024 a été questionné sur son rythme de vie au cours du Ramadan. Et le joueur de 17 ans a répondu sans détour : « Aujourd’hui, je me suis levé à quatre heures du matin et j’ai pris un copieux petit-déjeuner. Je peux alors me lever plus tard que tout le monde car je saute le petit-déjeuner avec l’équipe. Ensuite, je vais à l’entraînement et je retourne dans ma chambre pour continuer mes prières. Et ainsi de suite jusqu’au moment où je pourrai rompre le jeûne. Les électrolytes permettent de rester hydraté le reste de la journée. »