PSG : Luis Campos voit Kylian Mbappé devenir Ballon d'Or pendant 5-6 ans

Si Kylian Mbappé est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du Monde, c'est aussi grâce à de nombreux acteurs du ballon rond, dont Luis Campos. Aujourd'hui au LOSC, l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco avait donné un petit coup de pouce à l'international français il y a quelques années, en Principauté. Les deux hommes se connaissent donc bien, et le dirigeant portugais voit les choses en grand pour le natif de Bondy à l'avenir, comme il l'a expliqué à Téléfoot La Chaîne.

«Cristiano (Ronaldo) et Messi, ils ont terminé. Et je pense que c'est l'opportunité pour Kylian, très jeune déjà, de prendre vite le chemin du Ballon d'Or. Et le rester pendant 5-6 ans. Je pense que ça peut facilement arriver», a déclaré Luis Campos dans un reportage consacré au joueur du Paris Saint-Germain. Réponse dans quelques années pour le joueur de 21 ans.