OL : le groupe contre Brest sans Nemanja Matic, ni Maxence Caqueret

Arrivé à Lyon l’hiver dernier après un bras de fer intense avec Rennes, Nemanja Matic est l’un des intouchables de Pierre Sage depuis son arrivée entre Rhône et Saône. Ayant paraphé un contrat le liant aux Gones jusqu’en juin 2026, le Serbe est forcément courtisé après une première partie de saison consistante dans l’entrejeu de l’OL. Cité du côté de Côme, l’ancien de la Roma ne devrait pas rejoindre l’Italie alors que Maxence Caqueret est tout proche de rallier le promu de Serie A. Très considéré en Angleterre après des passages glorieux avec Chelsea et Manchester United, le milieu de 36 ans est également observé de l’autre côté de la Manche et son avenir semble incertain à Lyon cet hiver.

En revanche, son absence pour le match du week-end face à Brest est certaine. En effet, comme l’explique L’Equipe ce vendredi, Matic, touché par un virus, ne sera pas du déplacement en Bretagne. Le groupe lyonnais est également orphelin de Maxence Caqueret, en route vers l’Italie, et Wilfried Zaha, encore évincé par Pierre Sage. Pour combler un milieu de terrain décimé, Mahamadou Diawara a été convoqué malgré les rumeurs de transferts le liant notamment au Stade de Reims.