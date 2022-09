PSG : Christophe Galtier compare Neymar, Mbappé et Messi dans le repli défensif

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse ce samedi, avant le déplacement du PSG pour le choc de cette 8e journée de Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais (20h45), Christophe Galtier a été questionné à propos du repli défensif de son trio star de devant. Dans sa réponse, il n'a pas hésité à décrire ce que chacun est capable d'apporter pour que le collectif se porte au mieux.

« Ils ont tous les trois un vécu du très haut niveau même si Kylian est plus jeune. Ils ont cette capacité à prendre des décisions sur le terrain. Souvent, à la mi-temps, je demande aux trois un investissement. Sur les trois, Neymar est ce joueur qui a le repli défensif. Il a cette capacité et cette volonté d'être dans un milieu à trois parfois. Kylian maintient toujours une grosse pression sur la défense adverse. Quand vous voyez Kylian roder, c'est un point de fixation important. Quant à Messi, il a un registre différent. Il est souvent bien placé pour recevoir le ballon. Quand on souffre, on lui donne le ballon et il est rarement perdu. Mais Neymar est celui qui donne le meilleur équilibre. »

