EdF Espoirs : le message indispensable de Thierry Henry aux jeunes joueurs de football

Nouvelle trêve également pour les Espoirs français. Le sélectionneur Thierry Henry a tenu à passer un message sur la santé mentale des jeunes sportifs : «On a tous des problèmes, qu’on a du mal à digérer et qu’on essaye de cacher. Le cerveau a un pouvoir énorme sur l’être humain, c’est ce qui nous contrôle. A tous les niveaux, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, c’est plus trop un tabou de dire 'j’ai peur’ ou 'là je suis pas bien, là je ne devrais pas jouer’ (dans l’exemple du foot). A mon époque, quand on disait 'j’ai peur’, ça ne passait pas très bien. Si tu montres de la vulnérabilité, si en face de toi on ne te montre pas d’empathie, tu te renfermes. Tu as honte.»

En tant qu’ancienne gloire du football mondial, Henry ne veut pas être qu’un simple coach poue ses jeunes Espoirs : «Quand on pleure, on dit souvent 'excusez-moi’, alors que c’est une émotion. Ce ne devrait pas être une honte. Ce devrait être mieux géré, que ce soit pour les jeunes, ou pour les athlètes de haut niveau qui arrêtent leur carrière. Quand tu arrêtes ta carrière, c’est le compétiteur qui meurt. C’est une petite mort. Et on ne t’apprend pas à mourir. Et beaucoup de sportifs ont souffert de dépression après leur carrière. Avoir cet accompagnement assez tôt, c’est nécessaire. Quand tu formes quelqu’un pour devenir un 'tueur’, tu ne lui apprends pas l’échec. Quand tu fais face à l’échec et que tu n’étais pas loin du Graal, c’est encore plus difficile de l’accepter. Quand on a vu ces images sur le pont (de Beka Beka), ça nous a tous fait réfléchir sur nos propres problèmes…»