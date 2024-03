EdF : Brice Samba s’explique sur le but express de l’Allemagne

Titulaire samedi soir face à l’Allemagne (2-0), Brice Samba n’a pas vraiment brillé. Le portier de Lens a encaissé deux buts, dont un au bout de 7 secondes. En zone mixte, il est revenu sur cette action de jeu.

«Je pense que c’est un état général ce soir. On n’a pas été présents tout simplement. Je pense que ce but résume bien la soirée. On n’était pas prêts et ils mettent un beau but (…) Je pense que c’est plus une piqûre de rappel dans le sens où on n’a pas mis tous les ingrédients qu’il fallait ce soir pour jouer face à un tel adversaire.» Il faudra se reprendre mardi face au Chili.