Auxerre veut faire signer Denys Bain

De retour en Ligue 1 après plus de dix ans d'absence, l'AJ Auxerre espère bien rester dans l'élite plus qu'une saison. Et il faut donc renforcer l'effectif de Jean-Marc Furlan pour construire une équipe compétitive. Après avoir enregistré l'arrivée de Youssouf M'Changama au poste de milieu de terrain, Auxerre veut aussi renforcer son secteur défensif.

Selon nos informations, la direction auxerroise tente de recruter le défenseur central brestois Denys Bain. Le joueur de 28 ans a connu une saison compliquée puisqu'il n'a joué que deux petits matches en Championnat. Il pourrait donc rebondir du côté du promu pour avoir plus de temps de jeu.