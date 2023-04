PSG - OL : la réaction à chaud de Bradley Barcola l’unique buteur de la soirée

Bradley Barcola a réalisé une entrée remarquée sur la pelouse du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Le joueur de 20 ans a délivré l’Olympique Lyonnais en ouvrant le score en deuxième période. Après la victoire lyonnaise (0-1), le buteur s’est exprimé au micro du diffuseur de la rencontre. «C’est vrai, c’était compliqué, on a fourni beaucoup d’efforts et au final je pense que c’est une victoire méritée. On est tous contents, on avait les supporters avec nous juste avant la demi-finale franchement très content de l’équipe», a notamment confié le jeune rhodanien.

L’unique buteur de la rencontre est ensuite revenu sur son rôle de supersub. «C’est vrai que j’étais plutot déçu de pas commencer mais après quand je suis rentré je me suis dit que j’allais apporter le maximum que je pouvais et avec ce but encore plus content» a déclaré Bradley Barcola avant de poursuivre sur la prochaine échéance : «ça nous donne beaucoup de confiance pour mercredi, je pense que ca va être un très bon match, c’est une très belle opportunité. On va essayer d’être là à fond avec les supporters.»

