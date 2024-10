Genoa : l’arrivée de Mario Balotelli est imminente !

Mario Balotelli au Genoa, cette fois-ci c’est la bonne. Le point obtenu par les Rossoblu samedi contre Bologne a redonné espoir à l’équipe, mais il y a toujours les mêmes problèmes d’inefficacité en attaque. Ainsi, la piste menant à SuperMario, appuyée par l’entraîneur Alberto Gilardino, est redevenue très chaude après l’aval donné de ces derniers jours par le président et directeur général Andrés Blázquez. L’ancien joueur de l’AC Milan, de l’Inter et de Liverpool, libéré après son aventure à Adana Demirspor, s’entraîne à Brescia et attend le feu vert pour signer. Un appel qui pourrait arriver dès aujourd’hui pour offrir des renforts à Gilardino. La presse italienne parle du 31 octobre contre la Fiorentina pour les potentiels débuts de Mario Balotelli.

Des complications avaient pourtant eu lieu dans les négociations, mais tout semble avancer vers un accord définitif. Le nom de Balotelli avait divisé à Gênes : d’un côté Alberto Gilardino et Alberto Zangrillo qui poussent depuis le premier jour pour amener Super Mario dans la capitale ligure, de l’autre certains dirigeants génois décidément plus rigides. En revanche, le joueur de 34 ans, qui a déjà montré sur les réseaux sociaux qu’il suivait les événements de l’équipe, souhaite désormais revenir sur le terrain et, comme le révèle le Corriere di Brescia, le joueur de 34 ans suit des séances individuelles quotidiennes pour se tenir prêt. Avec la direction génoise, il y aurait d’ailleurs déjà un accord financier trouvé autour d’un contrat jusqu’au 30 juin 2025.