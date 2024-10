Ligue des Nations : l’organisation de France-Israël interroge

Alors que l’équipe de France recevra Israël en Ligue des nations, le 14 novembre prochain, au Stade de France (Saint-Denis), les conditions d’organisation de cette rencontre posent problème. Selon L’Équipe, des échanges ont débuté entre la Fédération Française de Football (FFF) et la Préfecture de Police de Paris (PP), essentiellement sur l’opportunité de l’ouverture de la billetterie de ce match, alors que le contexte international se tend de plus en plus depuis ces derniers mois.

Toujours selon le quotidien sportif, la Fédération privilégie une rencontre avec du public. Les éventuels risques et des troubles à l’ordre public potentiels liés à ce match sont également au cœur des discussions entre la PP et le ministère de l’Intérieur. Mais avant cette rencontre, qui marquera le retour des Bleus au Stade de France pour la première fois depuis juin 2023,Français et Israéliens se retrouveront en Hongrie pour le match aller, le 10 octobre.