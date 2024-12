Neymar aurait annoncé son départ à l’Inter Miami !

Quel avenir pour Neymar Jr ? Gênée par de nombreux pépins physiques au cours des derniers mois, la star d’Al-Hilal vit, jusqu’à présent, une aventure contrastée en Arabie saoudite. De retour à la compétition, le Brésilien a finalement rechuté et se retrouve, une nouvelle fois, éloigné des terrains. Pour autant, son avenir continue de faire parler alors que le mercato hivernal ouvrira prochainement ses portes. En fin de contrat en juin prochain avec l’écurie saoudienne, l’ancien attaquant du PSG est régulièrement annoncé sur le départ. Dernièrement, Jorge Mas, le président de l’Inter Miami, avait d’ailleurs clairement ouvert la porte au joueur de 32 ans.

«Le mot clé est de savoir s’il devient disponible. Il est un joueur d’Al-Hilal maintenant. Il n’est pas disponible pour nous. J’ai toujours dit que nous aspirons à attirer de grands joueurs dans notre équipe. Nous avons beaucoup de limitations et de restrictions en matière d’effectif, mais nous avons un budget illimité. Nous sommes ambitieux. Si jamais nous avons l’opportunité d’amener un joueur du calibre de Neymar, nous n’hésiterons pas. Cela ne dépend pas seulement de moi. Cela dépend du joueur et de la ligue. Mais oui, nous aspirons à constituer une grande équipe ici», avait ainsi déclaré le dirigeant de la franchise américaine.

La MSN bientôt reformée ?

Une possibilité qui prend de plus en plus de poids après les nouvelles révélations de Sky Sport Switzerland. Selon les dernières informations du média suisse, l’international auriverde (128 sélections, 79 buts) aurait annoncé à ses coéquipiers qu’il allait rejoindre l’Inter Miami dès l’été prochain. Rêveur à l’idée de reformer la MSN de son époque barcelonaise en 2015, Neymar pourrait donc retrouver Luis Suárez et Lionel Messi. Une opération qui demeure malgré tout complexe puisque les dirigeants saoudiens ne feront aucun cadeau pour leur protégé, disposant aujourd’hui d’un contrat XXL.

À noter dans cette optique que plusieurs sources saoudiennes précisent que cette manœuvre serait, en réalité, parfaitement calculée. L’idée du Brésilien serait finalement de mettre la pression sur sa direction actuelle ainsi que sur le ministre des Sports afin d’obtenir une nouvelle revalorisation salariale. Le début d’un poker menteur ou une réelle envie du natif de Mogi das Cruzes de s’envoler pour la Major League Soccer ? Réponse dans les prochaines semaines… Une chose est sûre, Ney a lui bien l’intention de retrouver son meilleur niveau comme il l’a confié, ce dimanche, sur les antennes de RMC Sport. «Évidemment que la Coupe du monde est le but pour tous les joueurs. Je l’ai déjà jouée trois fois, je veux évidemment faire la quatrième. Je dois être concentré sur ça, bien me préparer ici et avoir cet objectif à moyen terme après m’être remis en forme ici, dans mon club». Le message est clair.