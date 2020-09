Le Real Madrid est prêt à payer cher pour se débarrasser de Gareth Bale

Cette fois, il n'y aura plus de machine arrière. Le Real Madrid, lassé de ses sorties médiatiques et de son comportement extra-sportif, a choisi de se séparer de Gareth Bale (31) alors qu'il lui reste encore deux ans de contrat. Zinedine Zidane a été clair, il ne compte plus sur lui. Et la saison passée, ponctuée par le titre en Liga, a terminé de le démontrer.

Seulement, voilà, encore faut-il trouver une porte de sortie au gaucher gallois. Et jusqu'ici, malgré une rumeur d'un retour à Tottenham, la Casa Blanca ne croule pas franchement sous les propositions et l'intéressé n'est pas vraiment pressé de plier bagage au regard de ses confortables émoluments madrilènes. De quoi pousser le club de la capitale à consentir à d'énormes sacrifices ? C'est ce que croit savoir le Telegraph.

50% du salaire à la charge du Real !

Le sérieux quotidien anglais assure en effet que les pensionnaires de Santiago Bernabeu seraient disposés à payer la moitié du salaire actuel du natif de Cardiff pour lui permettre de retrouver un club. En d'autres termes, les Merengues sont d'accord pour régler 1,3 M€ par mois à l'ancien Spur pour qu'il quitte le club sur le champ !

Une stratégie loin d'être étonnante. Les Madrilènes avaient déjà opéré de la sorte pour pousser la légende Iker Casillas vers le FC Porto. Ce mercredi, nous vous apprenions en effet que le Real a laissé filer James Rodriguez (28 ans) à Everton sans demander la moindre indemnité de transfert, mais en incluant un pourcentage à la revente. Pour se débarrasser de ses indésirables, le Real ne regarde pas à la dépense. Quand il n'aime plus, il ne compte pas non plus...