Real Madrid : retrouvailles tendues entre Bale et Zidane

Ces deux semaines ont été un bol d'air frais pour Gareth Bale. En effet, l'ailier gauche a pu retrouver sa sélection pour deux rencontres (et deux victoires contre la Finlande et la Bulgarie) pour cette reprise de la Ligue des Nations. Mais cette fois, le Gallois va devoir retourner à Madrid pour retrouver le groupe du Real et son entraîneur, Zinedine Zidane. Ce qu'on peut dire c'est que la situation est compliquée.

En effet, si la Casa Blanca compte bien, comme depuis plusieurs saisons, vendre Gareth Bale, aucune offre n'est parvenue jusqu'au bureau de Florentino Perez. Par conséquent, entraîneur et joueur vont devoir effectuer leurs retrouvailles. Selon les informations de Marca celles-ci seront tendues. Avant la fin de saison, Gareth Bale avait refusé de partir avec le groupe de Zidane pour le huitième de finale retour de la C1 contre Manchester City.

Il est attendu ce mardi

Pour la première fois depuis un long moment, le joueur a reconnu qu'il regardait enfin vers un autre club plutôt qu'au Real Madrid, malgré son salaire de Galactique (2,68 millions d'euros par mois). « Mon avenir est entre les mains du Real Madrid, mais, pour être honnête, ils rendent les choses très difficiles », s'était-il d'ailleurs plaint assez récemment quand la question lui avait été posée.

Le divorce entre le joueur et l'entraîneur est total écrit le média espagnol et les dirigeants se sont résignés à trouver une solution cet été pour essayer de l'exfiltrer. Destination possible ? L'Angleterre. Mourinho aimerait bien le voir revenir à Tottenham, mais les Spurs n'auraient pas les moyens. Le Real attend désespérément une offensive de Manchester United, concentré sur Jadon Sancho pour le moment. En attendant, Bale est attendu à Valdebebas ce mardi...