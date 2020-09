Real Madrid : pas d'offre concrète pour Gareth Bale

La situation s’obscurcit de plus en plus pour Gareth Bale au Real Madrid. Scotché sur le banc et pas dans les plans de Zinedine Zidane, le Gallois doit retrouver du temps de jeu. Partir semble la meilleure option alors que ses dirigeants souhaiteraient expressément se débarrasser de lui. L'essentiel est maintenant de trouver preneur, ce qui risque d'être très compliqué.

La cause : son contrat faramineux de 15 millions par saison qu'il ne souhaite pas abandonner. Un salaire évidemment trop élevé pour de nombreuses équipes, si bien qu'aucun club n'aurait formulé d'offre pour récupérer l'ailier de 31 ans selon Mundo Deportivo. Le seul point de chute évoqué, bien qu'irréalisable, a été celui d'un retour à Tottenham, favorisé par la présence de José Mourinho, qui avait déjà cherché à le faire venir à Manchester United du temps où il officiait là-bas. La situation du Gallois est donc dans une belle impasse.