Newcastle : Allan Saint-Maximin rêve des Bleus

La suite après cette publicité

Depuis août 2019, Allan Saint-Maximin (25 ans) évolue, à Newcastle, dans un des championnats les plus relevés de la planète. Gêné par des petites blessures cette saison, l’ancien Stéphanois n’a pas pu être en rythme et enchaîner les bonnes performances, même s’il a marqué un but et délivré trois passes décisives cette saison en Premier League. Il a joué une demi-heure contre Bournemouth lors du 4e tour de la Coupe de la Ligue anglaise cette semaine. L’attaquant des Magpies a envie de jouer sous le maillot Bleu, comme il l’a confié auprès du Sun.

« Jouer pour la France signifierait tout pour moi. J’espère qu’un jour, j’aurai la chance de montrer mes qualités pour les Bleus. Bien sûr, ce ne sera pas facile. Tout le monde a vu le caractère des joueurs en finale de la Coupe du monde et c’est une équipe pleine de talent. Mais si je continue à travailler dur et à bien jouer pour Newcastle, j’espère être remarqué. Ce n’est pas comme si j’étais dans un petit club. Nous sommes troisièmes dans le meilleur championnat du monde, donc cela ne peut qu’aider. », a-t-il assuré.

À lire

La liste des nommés pour le trophée IFFHS d’entraîneur de l’année