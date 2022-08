L'AS Monaco en passe de recruter Malang Sarr !

L'AS Monaco s'est renforcée offensivement avec les arrivées de Takumi Minamino et Breel Embolo. Mais il reste encore plusieurs chantiers pour le directeur sportif Paul Mitchell. Outre le potentiel remplacement d'Aurélien Tchouaméni, parti au Real Madrid, il souhaite renforcer son secteur défensif avec un central.

Selon nos informations, il a trouvé son bonheur avec Malang Sarr. En effet, le club monégasque pousse très fort actuellement pour récupérer le défenseur français âgé de 23 ans. Des sources proches de Chelsea nous indiquent que malgré la concurrence féroce de Fulham, il pourrait débarquer sur le Rocher sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

De retour sur la Côte d'Azur

Le transfert serait donc en très bonne voie et l'AS Monaco pourrait s'appuyer sur Badiashile, Maripan, Disasi et Sarr pour la saison à venir. Le club de la Principauté est d'ailleurs engagé dès ce soir en Ligue des Champions, pour le 3e tour préliminaire face au PSV, et espère accéder aux barrages, pour lesquels le tirage au sort a déjà été effectué.

Malang Sarr reviendrait de son côté en France après son passage à Chelsea. Prêté au FC Porto en 2020-2021, il avait été titularisé à 6 reprises en Premier League avec les Blues la saison passée. En rejoignant Monaco, il retrouverait aussi la Côte d'Azur qu'il connait bien puisque c'est avec l'OGC Nice qu'il s'était révélé, sous la direction de Lucien Favre durant son premier passage chez les Aiglons.