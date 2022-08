Ligue des Champions : le tirage complet des barrages

Journée décisive pour l'AS Monaco, ce mardi. Alors qu'ils affronteront le PSV Eindhoven pour une place en barrages d'accession vers la Ligue des Champions 2022/2023, les Monégasques connaitront déjà leur futur adversaire en cas de qualification, ce midi, à l'occasion d'un tirage au sort qui se déroulera à la Maison du football européen à Nyon, en Suisse. La saison dernière, les Monégasques avaient éliminé le Sparta Prague au 3e tour préliminaire, avant de buter sur l'équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk.

Cette année, la route vers la C1 sera tout aussi compliquée pour les hommes de Philippe Clement, via la Voie de la Ligue. En raison d'un coefficient UEFA qui ne joue pas en sa faveur, l'ASM ne sera pas tête de série. Les Monégasques, dont l'indice est de 26 000 points, avaient donc quatre adversaires potentiels pour ces barrages : les Portugais de Benfica ou les Danois de Midtjylland, les Glasgow Rangers (Écosse) ou la surprise belge de l'Union Saint-Gilloise. Il y avait donc deux tirages pour ces barrages : un pour les équipes de la Voie des Champions, l'autre pour les équipes de la Voie de la Ligue.

L'AS Monaco évite Benfica

Non-tête de série, l'AS Monaco ne pouvait pas tomber sur le Dynamo Kiev et le club autrichien de Sturm Graz. Cependant, les Monégasques évitent le pire puisqu'ils devraient éviter le Benfica Lisbonne, qui doit encore se défaire des Danois du FC Midtjylland, lors du 3e tour préliminaire. Ce sera donc soit l'Union Saint-Gilloise, étonnant qualifié en Ligue des Champions seulement une année après sa montée en première division belge ou les Glasgow Rangers (Écosse), finalistes de la dernière Ligue Europa.

À noter que les matches se dérouleront sous le format aller/retour les 16/17 et 23/24 août, avec possibilité de jouer une prolongation et une séance de tirs au but après le match retour. Les vainqueurs seront qualifiés pour la phase de groupes de l'UEFA Champions League et rejoindront les 26 équipes directement qualifiées. Toutes les équipes perdantes seront reversées en phase de groupes de l'UEFA Europa League (tirage le 26 août prochain).

Le tirage au sort complet :

Voie des Champions

Qarabağ FK (AZE) / Ferencváros TC (HUN) - FC Sheriff Tiraspol (MDA) / FC Viktoria Plzeň (CZE)

FK Bodø/Glimt (NOR) / FK Žalgiris Vilnius (LTU) - PFC Ludogorets 1945 (BUL) / GNK Dinamo Zagreb (CRO)

Maccabi Haifa FC (ISR) / Apollon Limassol FC (CYP) - Étoile rouge de Belgrade (SRB) / FC Pyunik (ARM)

Copenhague (DEN) - Trabzonspor AS (TUR)

Voie de la Ligue