Ligue 1 : l'OM domine le FC Lorient sur le fil grâce à un grand Pol Lirola

L'Olympique de Marseille n'avait pas le choix ce samedi à 17 heures. Dépassé provisoirement au classement par le Stade Rennais victorieux à Angers (3-0), l'OM devait absolument l'emporter face à Lorient pour rester dans la course à l'Europe. Pour cette confrontation à l'Orange Vélodrome, Jorge Sampaoli alignait un 5-3-2 avec le duo Milik, Payet en attaque. Côté Merlus, Christophe Pelissier optait pour un 3-4-3 avec le trio Laurienté, Wissa, Moffi en pointe. Contre toute attente, Lorient ouvrait le score sur sa première opportunité du match. En contre, Wissa s'infiltrait dans la défense olympienne et lançait Moffi qui crochetait Mandanda avant de pousser le cuir dans le but vide (0-1, 19e). l'OM brouillon offensivement dans le premier acte égalisait avant l'heure de jeu.

Sur un long ballon de Kamara, Milik remisait de la tête pour Payet dont la volée ne laissait aucune chance à Dreyer (1-1, 53e). Trois minutes plus tard, l'OM prenait l'avantage par Lirola qui profitait d'un excellent service de Thauvin pour ajuster de près Dreyer (2-1, 56e). Malheureusement pour les Olympiens, les hommes de Pelissier égalisaient dans les vingt dernières minutes. Wissa encore à la baguette alertait Moffi qui seul face à Mandanda ne tremblait pas (2-2, 70e). Lorient insistait pour remporter le match avec notamment une belle frappe d'Armand Laurienté (74e). Remuant, l'international U21 français tombait ensuite sur Boubacar Kamara (87e). Finalement, l'OM parvenait à tirer son épingle du jeu avec le but de la victoire signé Pol Lirola (3-2, 90e +1). Avec son doublé, le latéral prêté par la Fiorentina permet à l'OM de s'imposer 3-2 et de monter à la sixième place de la Ligue 1 à égalité de points avec Lens. De son côté, le FC Lorient reste 17e.

