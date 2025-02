Le coup de gueule de Gasperini après le penalty accordé à Bruges

La rencontre entre Bruges et l’Atalanta pourrait bien rester en travers de la gorge des Italiens. Alors que le score était d’un but partout, un penalty a été sifflé pour l’équipe belge dans le temps additionnel, avant d’être transformé pour offrir la victoire aux locaux. Problème : la faute du défenseur semble inexistante, et la simulation grossière. Et Gian Piero Gasperini, coach de l’actuel 3e de Serie A, ne digère pas cette décision arbitrale.

La suite après cette publicité

En conférence de presse, l’ancien entraîneur du Genoa a livré son ressenti sur la partie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce penalty a retenu toute son attention : « Match faussé par le penalty, maintenant dans le football, je ne vois que des gens qui font des simulacres et utilisent des coups bas pour gagner. » Malgré la défaite, l’Atalanta aura l’occasion d’obtenir sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, puisque le match retour se tiendra mardi prochain, à Bergame.