PSG - OL : les compositions probables

Ce dimanche soir va être bouillant du côté de la Porte de Saint-Cloud. Après son échec face à Bruges en Europe, le PSG aura à cœur de se refaire en championnat, compétition dans laquelle il a remporté les cinq matchs disputés jusqu'ici. Les troupes de Mauricio Pochettino sont intraitables en Ligue 1, surtout chez elles, avec quatre buts marqués face à Clermont et face à Strasbourg.

En face, l'OL s'est remis dans le bain après un début de saison un peu compliqué. Les Rhodaniens ont ainsi remporté leurs deux derniers matchs de Ligue 1 et ont aussi fait le boulot en Europa League avec ce succès 2-0 chez les Rangers. La patte Bosz commence donc clairement à se voir. L'an dernier, l'OL s'était déjà imposé en terres parisiennes en championnat (1-0).

Les débuts de Messi au Parc des Princes

Pour ce duel au sommet, Mauricio Pochettino doit encore composer sans Bernat, Ramos ou Verratti. Il fera confiance à Navas dans les cages, avec Diallo, Kimpembe, Marquinhos et Hakimi devant le portier costaricien. L'entrejeu devrait être composé du trio Paredes-Gueye-Herrera. Messi fera vraisemblablement ses débuts en tant que titulaire au Parc des Princes, alors que Neymar et Di Maria l'accompagneront devant, Mbappé revenant de blessure.

Côté lyonnais, Lopes sera présent dans les cages, protégé par Denayer et Boateng, qui connaîtra son premier gros duel en tant que joueur de l'OL. Emerson et Gusto occuperont les flancs. Devant l'arrière-garde, on retrouvera Caqueret et Guimaraes, avec Paqueta à une position un peu plus avancée. Aouar, Shaqiri et Toko Ekambi tenteront eux de mettre à mal la défense parisienne.

