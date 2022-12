CdM 2022, Argentine-France : meilleure audience de tous les temps

La suite après cette publicité

Dans une des plus belles finale de Coupe du Monde de l'histoire (3-3) avec un scénario fou, l'Argentine de Leo Messi s'est imposée aux tirs au but contre l'équipe de France de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé. Il faut souligner que les audiences ont suivi, et pas qu'un peu.

24,08 millions de téléspectateurs étaient devant leur téléviseur, en direct sur TF1 (81% de PDA) pour assister à cette rencontre. Plutôt pas mal pour un boycott envisagé avant le début de la compétition...