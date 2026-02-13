Menu Rechercher
Commenter 3
SPL

Les chiffres impressionnants de la forme physique de Karim Benzema

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Karim Benzema à Al-Hilal @Maxppp

Les supporters d’Al-Hilal ont pu apprécier la première de Karim Benzema avec sa nouvelle équipe. Débarqué lors de la dernière journée du mercato en provenance d’Al-Ittihad, l’international français a planté un triplé pour son premier match. Du haut de ses 38 ans, l’ancien buteur du Real Madrid ne semble rien n’avoir perdu de son talent.

La suite après cette publicité

Et sur le plan physique, il continue d’avoir une forme assez impressionnante pour son âge. Le quotidien espagnol AS a d’ailleurs fait quelques révélations sur le Français à travers l’un de ses proches. «Benzema, qui mesure 1m85, pèse désormais 78 kilos, alors que lors de son dernier passage au Real Madrid, il en pesait 82. Il est en pleine forme», explique l’un de ses proches. On comprend mieux pourquoi certains rêvent d’un retour en Europe pour KB9.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Al Hilal
Karim Benzema

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Al Hilal Logo Al Hilal
Karim Benzema Karim Benzema
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier