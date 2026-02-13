Les chiffres impressionnants de la forme physique de Karim Benzema

Les supporters d’Al-Hilal ont pu apprécier la première de Karim Benzema avec sa nouvelle équipe. Débarqué lors de la dernière journée du mercato en provenance d’Al-Ittihad, l’international français a planté un triplé pour son premier match. Du haut de ses 38 ans, l’ancien buteur du Real Madrid ne semble rien n’avoir perdu de son talent.

Et sur le plan physique, il continue d’avoir une forme assez impressionnante pour son âge. Le quotidien espagnol AS a d’ailleurs fait quelques révélations sur le Français à travers l’un de ses proches. «Benzema, qui mesure 1m85, pèse désormais 78 kilos, alors que lors de son dernier passage au Real Madrid, il en pesait 82. Il est en pleine forme», explique l’un de ses proches. On comprend mieux pourquoi certains rêvent d’un retour en Europe pour KB9.