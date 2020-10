Bayern : Lucas Hernandez veut revenir fort

La saison dernière, Lucas Hernandez est arrivé au Bayern Munich contre 80 millions d'euros. Une grosse somme pas encore rentabilisée alors que le latéral gauche français n'a pu disputer que 25 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière en raison de blessures au genou et à la cheville.

La suite après cette publicité

Cette année, il a été titulaire à 2 reprises lors des 3 matchs de son équipe, mais au poste de défenseur central, alors que son absence a laissé Alphonso Davies exploser dans le couloir gauche. Et il a confié sa motivation de revenir au top lors d'une interview à RTL : « le Bayern a fait un très grand effort en payant cette somme pour moi et maintenant c'est à moi de rendre cette confiance. Je suis prêt, mentalement je suis plus motivé que jamais. Je vais tout faire pour faire une bonne saison avec le Bayern et avec l'Equipe de France ». Espérons pour lui qu'il soit cette année épargné par les pépins physiques.