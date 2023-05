Barça : Xavi met les choses au clair avec Jules Koundé

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, la presse espagnole annonçait que Jules Koundé souhaitait quitter le FC Barcelone. L’international français, un an après son arrivée, aurait demandé à partir en raison de son utilisation sur le terrain. Le joueur formé à Bordeaux a été utilisé très souvent en tant que latéral droit par Xavi. Un poste qu’il n’apprécie pas du tout, lui, le défenseur central. Et si depuis, Koundé est sorti du silence pour nier ces informations, la presse espagnole persiste.

En conférence de presse ce samedi, Xavi a été interrogé sur ce sujet. «Il n’y a pas de problème avec Koundé. Je lui ai parlé et il n’y a pas de problème. Nous avons eu une très bonne conversation. C’est une pièce fondamentale, il nous a donné de la sécurité en tant que latéral et en tant que défenseur central

J’ai déjà dit qu’il n’y aurait pas de problème avec Koundé, mais peu importe ce que je dis, vous continuez à écrire qu’il y a un problème et vous continuerez» Voilà qui est clair.

