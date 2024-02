OM - Metz : les notes du match

La semaine aura été longue pour les Phocéens. Bousculés par une grosse réunion en interne, puis avec les groupes de supporters à la suite de la défaite chez l’Olympique Lyonnais, Gennaro Gattuso et sa troupe était attendue pour rebondir ce vendredi. En ouverture de la 21e journée, l’OM avait l’occasion de se ressaisir face à un FC Metz bien malade et sur sept défaites consécutives.

La suite après cette publicité

Face à son public, l’OM montrait un bon visage avec deux premières occasions trop tendres (9e et 20e). Mais alors que tout allait bien, Gigot effectuait un plaquage sur Mikautadze et a ensuite été expulsé après intervention du VAR (30e). Il fallait alors jouer une heure à dix contre onze, mais la victoire semblait possible face à la faiblesse défensive des Grenats.

À lire

OM - Metz : l’étonnante sortie de Gennaro Gattuso

Marseille a patiné offensivement face à un Metz conquérant

Après une première mi-temps houleuse, l’OM a semblé mieux après la pause et cela s’est confirmé grâce à un bon centre en retrait de Merlin pour l’autre recrue Moumbagna (1-0, 56e). Le plus dur paraissait alors fait, pourtant, il n’a fallu que dix minutes aux Messins pour revenir au score, grâce à Udol (1-1, 61e). Sans solution pour se procurer une occasion franche, l’OM se laissait endormir face à un bloc messin de plus en plus compact au fil de la partie.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Marseille 30 21 6 7 9 5 29 23 16 Metz 17 21 -14 4 5 12 18 32

Décevants offensivement, les Phocéens concèdent donc un match nul encore inquiétant et un cinquième match de suite sans succès. L’OM est 7e de Ligue 1, avant un déplacement périlleux à Brest. Et pour le FC Metz ? Il s’agit d’un point précieux dans la course au maintien, mais les Grenats (16e) restent à deux points de l’OL.

L’homme du match : Moumbagna (7) : pour sa première dans le onze de Gennaro Gattuso, l’attaquant camerounais s’est beaucoup dépensé. Puissant, l’ancien de Bodo/Glimt a fait parler sa vélocité mais a trop souvent pêché dans le dernier geste pendant longtemps. Se heurtant à un Alexandre Oukidja inspiré, ses appels ont pourtant causé de nombreux problèmes à la défense messine. Très généreux, le très intéressant Moumbagna aura alors réglé la mire au retour des vestiaires. Proche d’ouvrir le score quelques minutes plus tôt, le buteur de 23 ans aura enfin trouvé le chemin des filets d’une belle reprise du gauche sur un centre parfait de Quentin Merlin (1-0, 57e). Vainqueur de la plupart de ses duels et toujours bien placé dans la surface, le Camerounais aura déménagé plusieurs de ses vis-à-vis et aura donc réalisé une performance plus que satisfaisante ce vendredi. Il sera sûrement amené à débuter à nouveau les rencontres s’il continue de la sorte. Le Vélodrome semble déjà l’avoir validé. Remplacé par Luis Henrique (86e).

La suite après cette publicité

Olympique de Marseille

- Lopez (5) : dans une bonne forme cette saison, le gardien espagnol a tenu la baraque ce vendredi. Peu sollicité lors du premier acte, l’ancien de la Roma aura été précieux face à Mikautadze (51e). Finalement assez tranquille, Lopez n’a rien eu à faire et n’a surtout rien pu faire sur le but de Matthieu Udol.

- Clauss (4,5) : de retour dans le onze olympien après une fin de mercato agitée, l’international français a été intéressant. Laissant parfois des boulevards dans son dos défensivement, son apport offensif aura permis à l’OM de progresser dans le jeu à de nombreuses reprises. Pourtant, l’ancien Lensois aura perdu de sa splendeur en seconde période et Sabaly lui en aura fait voir des vertes et des pas mûres dans sa partie de terrain. Un match finalement moyen. Averti à la 88e minute.

La suite après cette publicité

- Balerdi (5,5) : d’un point de vue esthétique, c’est beau de voir jouer Leonardo Balerdi. Cela s’est d’ailleurs vu lors de l’action qui a mené au but de Moumbagna avec une belle transversale vers Aubameyang. Solide dans les duels et dangereux sur les coups de pied arrêtés, il aura néanmoins été laxiste sur l’égalisation de Matthieu Udol. Rencontre frustrante pour l’Argentin.

- Gigot (non-noté) : le capitaine de l’OM a failli dans son rôle ce vendredi. Attendu après une prestation solide face à l’OL la semaine passée, l’ancien du Spartak Moscou a réalisé une bonne entame de rencontre. Conquérant dans les duels, le défenseur de 30 ans n’a pas fait de fioritures dans la relance. Pourtant, sa rencontre a basculé à la demi-heure de jeu. En position de dernier défenseur, Gigot a plaqué Georges Mikautadze qui filait au but aux 30 mètres. Averti dans un premier temps, le défenseur de l’OM a finalement été exclu pour cette faute tactique.

- Merlin (6) : après avoir bu le calice jusqu’à la lie en mondovision pour son premier match avec l’OM la semaine passée face à Ernest Nuamah, l’ancien du FC Nantes a été bien meilleur ce soir. Moins mis en difficulté défensivement, Merlin aura enchanté le couloir gauche de l’OM via ses nombreux dédoublements offensifs. Disposant d’une belle qualité de centre, c’est sur l’un d’entre eux que Marseille a inscrit le seul but de sa rencontre. Encore un poil trop brouillon, le natif de Nantes semble sur la bonne voie. Encore juste physiquement, il a été remplacé par un Ulisses Garcia qui n’a pas pu se mettre en évidence (68e).

- Onana (6) : depuis son arrivée sur la Canebière, l’ancien de Besiktas est peu inspiré. Même s’il n’hésite pas à courir et donner de sa personne, il affiche de nombreuses carences techniques qui sont encore apparues ce vendredi. Alors qu’il aurait sûrement dû mieux communiquer avec Gigot sur l’action de l’expulsion de son coéquipier, il a pourtant réalisé son meilleur match avec l’OM. Montrant une grosse activité dans l’entrejeu, il aura été précieux, surtout lorsque les Olympiens ont été réduits à dix. Prenant souvent sa chance, Onana aura réalisé une prestation globalement satisfaisante et qui est de bon augure pour la suite. Averti à la 82e minute.

- Ounahi (4,5) : médiocre face à l’OL, l’international marocain se devait d’élever son niveau de jeu ce vendredi. Finalement, sa première période aura été compliquée. Intéressant dans sa vision de jeu, l’ancien d’Angers aura néanmoins eu encore trop de déchets, sans parler de ses nombreuses occasions vendangées (10e, 26e, 43e). Malgré de bonnes idées, qui prirent souvent vie dans cette rencontre, il a cruellement manqué de finesse pour mettre à profit toutes ses belles intentions. Moins étincelant en seconde période. C’est dommage.

- Harit (non-noté) : son entame de match a été très intéressante. Disponible et facilement trouvé par ses partenaires, l’ancien du FC Nantes aura été prompt quand il a palpé le cuir. Pourtant, il a fait les frais du changement tactique de Gennaro Gattuso suite à l’expulsion de Gigot. Entré à la place du milieu marocain, Bamo Meïté (5) n’a pas été mis en difficulté ce soir. Peu mis en difficulté sur les duels, l’ancien de Lorient aura fait parler de sa qualité de relance et aura composé un duo complémentaire avec Leo Balerdi qui aura fait le taff ce soir.

- Ndiaye (4) : beaucoup d’essais, mais très peu de réussites pour lui cette saison. Cette rencontre face à Metz n’a pas dérogé à la règle. Peu inspiré, le Sénégalais se sera emmêlé les pinceaux sur de nombreux gestes et n’aura apporté que très peu de danger dans la surface adverse. Perdant encore trop de ballons, il aura eu le mérite d’être combatif et d’avoir tenté. C’est juste encore trop poussif. Remplacé par un Ismaïla Sarr tout aussi maladroit que son compatriote (68e).

- Aubameyang (5) : Casper sur la pelouse du Groupama Stadium lors de la dernière journée, l’ancien du Borussia Dortmund avait pour dessein de se montrer à son avantage ce vendredi devant un Vélodrome intransigeant. Exilé sur l’aile gauche, le Gabonais aura montré les restes de sa vitesse et ses percées auront mis à mal le jeune Sadibou Sané à plusieurs reprises. Tentant sa chance à l’envi (9e, 22e), Aubam aura également apporté le danger via de nombreux centres qui auraient pu se transformer en passes décisives (45+3e). Néanmoins, PEA n’aura pas encore été totalement à la hauteur ce vendredi et aurait dû clairement mieux faire sur de nombreuses séquences malgré un abattage défensif à saluer.

- Moumbagna (7) : voir ci-dessus.

Metz

Oukidja (7): élu joueur du mois de janvier à Metz, Oukidja a eu beaucoup de travail ce soir. Quelques premiers arrêts faciles pour se mettre en jambes (22e) avant de réaliser de véritables parades. Il a longtemps été le messin ayant joué le plus de ballons, ce qui témoigne de l’incapacité des Lorrains à avoir la possession. Très réactif dans ses interventions, il a cependant parfois été à la limite de la faute, comme sur un contact avec Ndiaye (13e) et Moumbagna (33e). Il sauve un ballon extrêmement important avant la pause (42e). Sur une tête d’Ounahi, le gardien parvient à sortir le ballon du pied. C’est l’homme de la première mi-temps. L’Algérien a eu des interventions en deuxième mi-temps (51e, 54e et 57e), jusqu’à céder sur le but de Moumbagna (56e).

Van den Kerkhof (5): l’Algérien n’était pas loin du but de l’année en début de match. Sur son côté droit, le défenseur s’amuse de son défenseur marseillais déjà, avec un sombrero, pour ensuite rechercher une frappe lointaine de l’extérieur du pied. Le ballon ne passe pas loin du cadre (7e). Après l’exclusion olympienne, Van den Kerkhof a plus eu l’occasion de jouer offensivement. Il a pu centrer et gagner des corners. Il peut cependant regretter sa défense. L’OM a su tirer profit de ses largesses défensives avec de nombreux centres réalisés. Il laisse sa place en fin de match à Atta (90e+1).

Sané (4,5): issu de la filiation sénégalaise du FC Metz, Sané disputait ce soir son troisième match en Ligue 1. Une prestation assez inquiétante. Très souvent dépassé sur le côté droit de la défense centrale, le jeune messin n’a pas rassuré. Le but de l’OM est d’ailleurs venu de son côté. Dans une défense regroupée, il a été plus à son aise.

Traoré (5): il a été mis en difficulté sur les nombreux centres de l’OM (11e, 53e). L’ancien angevin a souvent laissé passer les centres marseillais. Il a également eu du mal à se dégager, offrant une belle opportunité de but à Ounahi (25e). On peut louer sa capacité à guider sa défense, notamment dans les dernières minutes où il fallait garder le point du match nul.

Hérelle (5,5): de retour dans la défense centrale lorraine après sa suspension, il a été le défenseur central le plus performant. Moins dépassé que ses coéquipiers, il a été solide sur quelques centres de l’OM. Il a parfois même montré une belle qualité de relance longue (45e). Au final, il est le joueur grenat qui a le plus fait de passe (36). On peut par ailleurs noter sa tentative lointaine (45e+2), qui n’a rien donné.

Udol (5): les combinaisons marseillaises ont eu raison de lui en première mi-temps, en se faisant éliminer par les passes. Il a en plus dû faire face à un Clauss bien motivé et très mobile ce soir. Il a également été pris de vitesse par Ndiaye (54e). Mais c’est lui qui permet à Metz d’égaliser en coupant le centre de Camara, une très belle tête du défenseur gauche.

Jean-Jacques (4): peu actif dans la construction des offensives messine, Jean-Jacques a passé son temps à presser et à défendre. Seulement 14 passes réalisées par le Messin, statistique famélique pour un milieu de terrain.

N’Doram (5): comme le reste du milieu lorrain, il a manqué d’impact en début de match avant de prendre un peu plus de consistance. Sans forcément peser dans l’aspect offensif, il a fait du bon travail. Remplacé à la mi-temps par Nduquidi (45e). Dans le combat, il n’y a rien à reprocher au jeune messin. Il a cependant laissé passer Balerdi qui a pu reprendre une tête sur un coup-franc. Il a également offert un coup-franc bien placé à l’OM sur une main regrettable (71e). Globalement, dans le domaine aérien, Nduquidi n’a pas fait un bon match. (5)

Camara (5,5): il fallait être précis sur ses coups de pieds arrêtés. Il l’a été également à la suite de ceux-ci. C’est d’ailleurs à la suite d’un corner qu’il réalise l’excellent centre qui amène l’égalisation de son équipe (61e). Au milieu de terrain, il a gagné un bon nombre de duel (8), deuxième meilleur du match sur cet aspect. À cause de son positionnement parfois imprécis, il a eu du mal à récupérer des ballons. Il obtient toutefois un ballon précieux en fin de match.

Lamkel Ze (3,5): Après son premier match et son premier but avec l’équipe messine la semaine passée, le Camerounais était de nouveau associé à Mikautadze sur le front de l’attaque. Dans une contre-attaque intéressante, la nouvelle recrue aurait pu offrir un ballon de but. Mais son centre venu depuis le côté gauche est mal joué, une occasion frustrante pour Metz (4e) dans les premiers instants du match. L’ancien joueur d’Hatayspor n’a ensuite pas eu d’influence dans le jeu de son équipe avec aucune frappe dans son match. Même lorsqu’il a essayé de descendre plus bas sur le terrain, Lamkel Ze n’a rien apporté. Suppléé par Sabaly (75e). Dans un registre plus défensif, il a permis à son équipe à tenir le point du match nul.

Mikautadze (6): l’ancien joueur de l’Ajax a été le premier à frapper ce soir, après un corner, il tente une volée du droit, contrée par Onana (2e). Les Messins l’ont difficilement trouvé pendant une demi-heure avant d’être véritable poison pour la défense marseillaise à cause de ses appels. En poussant le ballon, il provoque l’exclusion de Gigot (31e) laissant l’OM à 10. L’attaquant géorgien met à contribution le gardien de l’OM après une frappe un peu écrasée (51e). Tetteh (75e) le remplace. Il a passé son temps à défendre.