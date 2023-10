PSG : Alexandre Ruiz revient sur son altercation avec Luis Enrique

La suite après cette publicité

La scène a rapidement fait le buzz. Après la rencontre entre le Stade Rennais et le PSG, Luis Enrique a une nouvelle fois montré sa défiance vis à vis de la presse. Interrogé par Alexandre Ruiz, journaliste pour Free, le technicien espagnol s’est rapidement emporté, reprochant à son interlocuteur d’être trop négatif avec son équipe. Invité de Rothen s’enflamme sur RMC ce lundi, l’ancien journaliste de BeIN Sports est d’abord revenu sur quelques précédents avec le nouveau coach parisien. «Mon objectif, en tant que journaliste, c’est d’essayer d’apporter des éléments de réponse aux interrogations qu’ont les suiveurs, qu’on peut lire notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi des interrogations, moi en tant que spectateur et qui sont partagées ou non par les consultants. Après la rencontre face à Lyon, on dispose de trois minutes. Le cadre est réduit, je précise d’abord que c’est un super match et je passe. Ensuite, on cherche quel sera l’objet de son travail dans les jours à venir. On a vu des failles, qui peuvent être travaillées. Il l’a mal digéré ou interprété. Il a gardé ça en tête. Entre les deux, il y a le match à l’OM où on se retrouve, où le PSG a été très cohérent et séduisant. Sur ce match, je lui dis chapeau. Ca, il ne va pas me le remémorer», a ainsi lancé Ruiz avant d’évoquer la séquence après le match à Rennes.

«Quand il est arrivé, j’ai laissé Ludovic (Giuly) et Rio (Mavuba) poser les questions, je me suis posé en tant qu’interprète pour qu’il puisse s’exprimer dans sa langue natale. C’est un respect que je lui dois. Il est de mon devoir d’équilibrer la tonalité de l’antenne. Je lui pose la dernière question, sur laquelle il ne m’a pas répondu face à Lyon, sur le fait qu’il y avait des carences. Je lui pose cette question avec respect, et là il se tourne vers Ludo en lui parlant. Pardon, ce n’est pas une position de respect, ça m’a un peu égratigné. On a aussi une mission d’explication. Je n’ai eu aucune explication ensuite, nous étions le dernier plateau. Je prends ça en note mais ayant travaillé avec les informations générales, le politique va lui passer dans toutes les matinales dès le lendemain matin». Reste désormais à voir comment se passeront les retrouvailles entre les deux hommes…