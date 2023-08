OM : Une légende du club valide le mercato phocéen

Ce mardi, l’Olympique de Marseille a rendez-vous avec son destin européen dans la mesure où le club marseillais affronte le Panathinaïkos dans le cadre du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Afin de ne pas revivre une aventure européenne qui a tourné au vinaigre lors de l’exercice précédent, l’OM s’est montré actif sur le marché des transferts pour répondre à ses ambitions à la fois en Coupe d’Europe ainsi qu’en championnat. En effet, cinq joueurs ont rallié la Canebière cet été (Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr) et semblent taillés pour évoluer dans l’effectif de Marcelino, selon Djibril Cissé.

Dans les colonnes de L’Equipe, l’ex-attaquant français, passé par l’OM entre 2006 et 2009 (80 matchs, 37 buts), a passé au crible le mercato estival marseillais et il estime que les nouvelles recrues vont beaucoup apporter au club. « Je suis assez content du recrutement, je trouve que Pablo Longoria a recruté intelligent et bon, surtout. Sarr, Aubameyang, Kondogbia, ce sont des valeurs sûres. Ils étaient plus en difficulté dans leur club mais ça ne dérange pas parce qu’un bon joueur reste un bon joueur. Aubam, les buts, il sait faire, et c’est un profil intéressant, un peu flamboyant rapide, ça va bien avec l’OM », a déclaré l’ancienne star tricolore.