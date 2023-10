EdF : Didier Deschamps hésite toujours pour son attaque

La suite après cette publicité

Dans le cadre de la trêve internationale d’octobre, l’équipe de France est de retour sur le pont ! En effet, les hommes de Didier Deschamps s’apprêtent à croiser le fer avec les Pays-Bas à l’occasion des éliminatoires de l’Euro 2024. En déplacement à la Johan Cruyff Arena, les Bleus auront l’opportunité de conforter un peu plus leur leadership au sein du groupe B en cas de succès favorable.

À quelques heures de ce choc, les premiers choix du sélectionneur tricolore commencent à se dessiner. Si le Basque s’apprête à aligner une charnière inédite composée d’Ibrahima Konaté et Lucas Hernandez en raison des nombreux absents en défense centrale, il devrait compter sur Jonathan Clauss à droite aux dépens de Benjamin Pavard. Tandis qu’Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot sont pressentis pour débuter dans l’entrejeu, le technicien français hésite toujours pour son attaque. Selon L’Équipe, Olivier Giroud et Randal Kolo Muani sont en concurrence au même titre qu’Ousmane Dembélé et Kingsley Coman à droite.