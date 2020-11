PSG : Alessandro Florenzi évoque son avenir

Prêté avec option d'achat par la Roma, Alessandro Florenzi a bien démarré avec le PSG. L'Italien de 29 ans est titulaire au poste de latéral droit et totalise déjà 2 buts en 7 rencontres toutes compétitions confondues. Invité à parler de son avenir au micro de RMC, il ne sait pas encore de quoi sera fait le futur, entre rester dans la capitale française ou revenir à la Louve où il est sous contrat jusqu'en 2023.

«En ce moment, sincèrement, je ne pas. Actuellement, mon équipe, c’est le PSG. Je me sens bien ici. Mais je respecte mon passé, ce que j’ai fait avant. En ce moment, je dois me donner à 100 % au PSG, au moins jusqu’à la fin de la saison. On verra ensuite. » En concurrence avec Colin Dagba, Florenzi a pour le moment pris le dessus sur le joueur formé au PSG. De quoi convaincre les dirigeants de le conserver en ce temps de crise ?