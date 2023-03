Espagne : Luis de la Fuente a nommé un nouveau capitaine

La suite après cette publicité

Les trois capitaines de la Roja pendant la Coupe du monde (Sergio Busquets, Koke et Jordi Alba) étant absents lors de la première liste de Luis de la Fuente, un nouveau chef de file a dû être choisi par le staff espagnol. Et comme la tradition se fait en Espagne, le capitaine doit être celui qui a le plus de sélections au compteur. Le brassard est donc revenu à Álvaro Morata, avec 61 sélections. Dans les colonnes d’AS, l’attaquant de l’Atlético de Madrid est revenu sur ce nouveau rôle qui lui a été confié.

« Je suis heureux. Pour moi, c’est une fierté d’être le capitaine de l’équipe nationale. N’importe qui d’entre nous pourrait être capitaine parce que nous formons un groupe fantastique, mais c’est mon tour. J’ai appris des meilleurs, tant en l’équipe nationale que dans les clubs dans lesquels j’ai joué. L’important est de faire en sorte que les nouveaux arrivants se sentent bien, de les intégrer dans un groupe magnifique, dans lequel nous allons tout faire pour atteindre les objectifs. » Un capitaine sur le long terme ?

