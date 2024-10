LdC : fin de série pour le Real Madrid contre Lille

Le Stade Pierre Mauroy a vécu la plus belle soirée de sa récente histoire, ce mercredi soir, en s’offrant une victoire de prestige contre le Real Madrid (1-0), en Ligue des champions. Une victoire acquise grâce à un but sur penalty de Jonathan David (45e), après une main dans la surface d’Eduardo Camavinga. Avec ce succès, Lille a mis un terme à une série de 36 matchs sans défaite du club merengue, qui n’avait plus perdu depuis janvier 2024.

La suite après cette publicité

À l’issue de la rencontre, Carlo Ancelotti a admis la supériorité des Lillois sur la rencontre : « Ça n’a pas été une très bonne soirée, il ne faut pas chercher d’excuses. Nous aurions pu égaliser à la fin, mais cela n’aurait pas été mérité. C’est difficile de revenir sur le match d’aujourd’hui, nous nous sommes trompés sur tout. Les critiques sur le match d’aujourd’hui sont justes et correctes, nous devons l’accepter. Je pense que l’équipe s’est améliorée et ce match est un pas en arrière. Mais cette défaite pourrait créer un électrochoc », a indiqué le technicien italien, vainqueur de la Ligue des champions à trois reprises sur le banc du Real.