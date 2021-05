Presnel Kimpembe et Neymar de retour de suspension contre Brest

Suspendus pour la finale de la Coupe de France après avoir été expulsés à Rennes pour l'un, et écopé d'une accumulation de cartons jaunes pour l'autre, Presnel Kimpembe et Neymar seront finalement de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

Les deux éléments sont aptes pour se rendre à Brest ce dimanche et tenter de chiper le titre au LOSC. Ils avaient fait l'objet d'une demande de la part du PSG auprès du CNOSF pour que leur suspension respective soit levée pour la finale de Coupe de France mais cette requête avait été rejetée.