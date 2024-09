Real Madrid : l’avis de Dani Carvajal sur la concurrence en attaque

Déjà composée de Vinícius Júnior, de Rodrygo, d’Arda Güler et de Brahim Díaz, l’attaque du Real Madrid s’est renforcée cet été avec l’arrivée de Kylian Mbappé. Pourtant, ce renfort de poids peut amener des questions sur le positionnement des joueurs, puisque plusieurs d’entre eux aiment évoluer sur le flanc gauche. Interrogé à ce sujet par The Athletic, Dani Carvajal estime que cela ne possédera pas de problèmes et que ses coéquipiers trouveront une solution.

La suite après cette publicité

« Il est clair que les trois (Mbappé, Rodrygo et Vinícius Júnior) se sentent à l’aise sur le côté gauche, mais l’année dernière, j’avais beaucoup d’espace sur l’aile et cela m’a beaucoup aidé dans mon jeu offensif. Cette année, je ne pense pas qu’il y aura de problèmes. Quand on n’a pas le ballon, il faut être structuré, mais quand on a le ballon, l’entraîneur nous donne plus de liberté. Le système dépend de l’entraîneur, c’est lui qui décide, a expliqué le champion d’Europe avec le Real et l’Espagne, qui a également validé l’arrivée de Mbappé. Avec l’arrivée de Kylian, l’entraîneur doit s’adapter à tous les grands joueurs que nous avons. À Majorque et à Las Palmas, nous avons manqué de continuité dans notre jeu, mais nous allons y arriver. L’autre jour, contre le Real Betis (victoire 2-0), l’équipe a montré de bons signes, nous avons joué un match assez complet et à partir de maintenant, après la pause internationale, nous mettrons toutes les pièces du puzzle ensemble. » À voir à présent sur le terrain.